Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий передавать дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации на условиях концессии, принятый Верховной Радой Украины 27 февраля этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.

«Реализация закона будет помогать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии. Законом предусмотрено внесение изменений в Законы Украины «О концессиях», «О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог», «Об автомобильных дорогах», «Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины», «Об отчуждении земельных участков и других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

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