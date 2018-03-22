В среду, 21 марта, известная американская модель Эмили Ратаковски опубликовала новые фотографии, на которых запечатлена полностью обнаженной, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что фото были опубликованы на ее Instagram-странице и успели собрать за 15 часов свыше 1,5 миллионов лайков.

На первом снимке Эмили запечатлена в одной лишь соломенной шляпе, стоящей у стены прикрываясь руками, а на втором она демонстрирует Ратаковски лежащей во время принятия солнечных ванн.

Напомним, Эмили Ратаковски - популярная американская фотомодель, которая обрела славу после съемок в откровенном клипе Робина Тика.

Как сообщал svodka.net, известная модель Кендалл Дженнер выставила на своей страничке в Instagram новую откровенную фотосессию, которую сделала украинский фотограф Саша Самсонова. Снимки вызвали бурное обсуждение у ее подписчиков.

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