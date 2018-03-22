Украинский певец Александр Пономарев поздравил с 20-летием дочь Евгению. Пономарев: С Богом, доченька! Люблю тебя Фото: ponomaryovoleksandr / Instagram Совместным снимком по случаю дня рождения девушки он поделился в Instagram."Ровно в 12.05 20 лет назад родилась моя Женя! Ты очень изменила меня и мою жизнь! Хочу, чтобы ты нашла свой главный талант и развила его максимально! Хочу, чтобы ты любила и была любимой! Хочу, чтобы была здоровой! И этих "хочу" еще очень много! Главное – с Богом, доченька! Люблю тебя", – написал он 20 марта. Рівно о 12-05 , 20 років тому народилася моя Женя ! Ти дуже змінила мене і моє життя ! Хочу щоб ти знайшла свій найголовніший талант і розвинула його максимально ! Хочу щоб ти кохала і була коханою ! Хочу щоб була здоровою ! І цих хочу ще дуже багато ! * Головне - з Богом , Доню ! Люблю тебе * Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr) 20 Мар 2018 в 2:59 PDT Дочь Евгению Пономареву родила его бывшая гражданская жена, продюсер Алена Мозговая.У него также есть сын Александр (2007) от второй супруги Виктории Мартынюк, с которой певец сейчас в разводе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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