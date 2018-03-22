|Саркози назвал клеветой все обвинения в получении финансирования от Каддафи
|22.03.2018 13:27
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Он заявил, что правоохранители не представили никаких материальных доказательствЭкс-президент Франции Николя Саркози утверждает, что обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании 2007 года, которые ему предъявили, не подкрепленные никакими вещественными доказательствами.
Саркози считает все обвинения клеветой, сообщает газета LeFigaro.fr .
"Я обвинен без предъявления каких-либо материальных доказательств, а только по заявлениям Каддафи, его сына, его двоюродного брата, его пресс-секретаря, его бывшего премьер-министра и по заявлениям Зияда Такиеддина" , - утверждает экс-президент .
В свою очередь он заявил, что показания Каддафи и его семьи - клевета, а сообщение Такиеддина, который назвал себя посредником при передаче денег из Ливии - истинно.
Ранее сообщалось, что бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании в 2007 году , в том числе из средств покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.
Напомним, что 21 марта во Франции завершили допрос бывшего президента Николя Саркози. Допрос Саркози длился два дня - 20 и 21 марта с перерывом на отдых. Известно, что Саркози отпустили из-под стражи.
Расследование возможных нарушений при финансировании избирательной кампании Саркози в 2007 году, в том числе по привлечению средств от лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, продолжается во Франции с 2013 года.