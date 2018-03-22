Савченко на трибуне.

"Вам расписали разлет осколков гранат. Страшно?"

"Украинцы хотят мира и с той, и с этой стороны". Украинская власть, по ее словам Савченко, не хочет окончания войны. Российская тоже. "Так чем мы отличаемся от Москвы?".



"Сейчас это просто лакмус. А дальше вы посмотрите, что будет. Не я буду вашей опасностью в парламенте, а народ".

Парубий досрочно прекратил речь Савченко, когда она взяла паузу.



Народный депутат Надежда Савченко заявила что руководитель "Батькивщины" Юлия Тимошенко общалась с главарем "ДНР" Александром Захарченко. Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов, сообщает "Униан".

"Во второй раз, когда я поехала с Захарченко и Плотницким на переговоры, чтобы можно было поговорить напрямую про освобождение людей (как это в 2014 году было - можно было отдавать и возвращать людей) – я тогда узнала, что с тем же Захарченко когда-то общалась и Юлия Владимировна. На грани слома Майдана и войны. Но она постаралсь этого избежать и осудила меня за то, что я общалась", - рассказала Савченко.

"На какие именно темы общалась Юлия Владимировна? Конечно, только об Украине. Она хотела, чтобы ее поддержал Донбасс. Поэтому вот это лицемерие, которым "Батькивщина" все время красиво прикрывается, меня поразило до глубины души", - отметила народный депутат.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на нардепа Надежду Савченко. Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Юрия Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет.

Во время заседания регламентного комитета 22 марта генпрокурор сообщил, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов. Также он заявил о наличии доказательств участия Российской Федерации в предоставлении оружия для совершения терактов против высшего руководства Украины. Кроме этого, он отметил, что план Савченко по осуществлению терактов для свержения конституционного строя Украины был "реальным, а не сюрреалистическим".

Сама Савченко утверждает, что ее план является "абсурдным", поскольку граната не смогла бы подорвать Раду.

В четверг, 22 марта, генеральный прокурор Юрий Луценко выступил на заседании Регламентного комитета Верховной Рады, а также на заседании украинского парламента.

Он продемонстрировал видеозаписи с доказательствами против народного депутата Надежды Савченко и переговорщика Владимира Рубана.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира