Польша работает для выработки внятной позиции в рамках ЕС и НАТО

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, сообщает PAP .

Отвечая на вопрос о возможных санкциях Польши в ответ на отравление бывшего агента российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери, Цихоцкого признал, что рассматривают шаги "на национальном уровне и в рамках коалиции государств".

"Это ряд различных шагов. Мы сначала введем их в жизнь, а уже потом будем о них говорить" , - отметил он.

Однако, по словам дипломата, Польша работает для выработки внятной позиции в рамках ЕС и НАТО, выражает солидарность с англичанами в то же время указывая на "ответственность и обязанность России" ответить на обвинения британской стороны "вместо высокомерной и циничной их дискредитации" .

"Произошло что-то очень неправильное, что свидетельствует о следующем этапе деградации российской политики по направлению к полной безответственности. Если не будет сильной ответы, эта политика и дальше перероджуватиметься в опасном для нас направлении" , - заявил Цихоцкого.

Отметим, все 28 визовых центров Польши в России прекращают свою работу с 27 марта.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипа ля его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.