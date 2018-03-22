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Отравление Скрипаля: в польском МИД рассматривают внедрение антироссийских санкций
22.03.2018 13:35
Отравление Скрипаля: в польском МИД рассматривают внедрение антироссийских санкций
Польша работает для выработки внятной позиции в рамках ЕС и НАТО
Польша может отреагировать на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаль в Солсбери на национальном уровне или в коалиции с другими государствами.
Отравление Скрипаля: в польском МИД рассматривают внедрение антироссийских санкций Фото: из открытых источников

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, сообщает PAP .

Отвечая на вопрос о возможных санкциях Польши в ответ на отравление бывшего агента российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери, Цихоцкого признал, что рассматривают шаги "на национальном уровне и в рамках коалиции государств".

"Это ряд различных шагов. Мы сначала введем их в жизнь, а уже потом будем о них говорить" , - отметил он.

Однако, по словам дипломата, Польша работает для выработки внятной позиции в рамках ЕС и НАТО, выражает солидарность с англичанами в то же время указывая на "ответственность и обязанность России" ответить на обвинения британской стороны "вместо высокомерной и циничной их дискредитации" .

"Произошло что-то очень неправильное, что свидетельствует о следующем этапе деградации российской политики по направлению к полной безответственности. Если не будет сильной ответы, эта политика и дальше перероджуватиметься в опасном для нас направлении", - заявил Цихоцкого.

Отметим, все 28 визовых центров Польши в России прекращают свою работус 27 марта.

Напомним, что  США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта  Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

В свою очередь,  Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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