В четверг, 22 марта, в Верховной Раде было продемонстрировано видео, на котором запечатлен разговор народного депутата Надежды Савченко с руководителем "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном о необходимости государственного переворота в стране с целью устранения действующей власти, передает ТСН .

"Я предлагаю переворот. Потому что их надо убирать физически - причем всех и сразу. Это один метод. Один день и только изнутри. Может быть пару дней. Но только один день самый удачный. До этого надо ждать еще до года времени. Дальше надо делать так, чтобы они бежали. То есть меня меньше интересует правительственный квартал, меня больше интересуют их жилища. Я думаю, что они начнут убегать, когда им не будет куда возвращаться. И они начнут убегать все. Далее ваша задача - это держать порядок... Мы должны сделать так, чтобы не началось хаоса", - говорит Савченко на видео.

Также она отметила: "В любом случае, если мы сейчас не сделаем этот проект, любыми средствами, тогда вообще не надо жить... "

Рубан, в свою очередь, ей ответил, что хаоса бояться не стоит.

"Хаос нужен. Хаосом нужно управлять", - заявил Рубан.

Как сообщал svodka.net, народный депутат Надежда Савченко подтвердила, что пересекала линию разграничения и перевозила через нее оружие .

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