«Я предлагаю переворот», — опубликованы видеодоказательства того, что Савченко планировала госпереворот Генпрокурор Юрий Луценко показал народным депутатам видеодоказательства причастности нардепа Надежды Савченко к подготовке террористического акта. 28-минутное видео прокрутили в сессионном зале, после чего пресс-служба ГПУ выложила его в сеть. В ролике зафиксированы разговоры Савченко относительно перевозки оружия из ОРДЛО и о планах сменить власть в Украине. «Я предлагаю переворот. Их надо убрать физически, всех и сразу за один день. Надо сделать так, чтобы они бежали. Меня меньше интересует не правительственный квартал, а больше их жилища. Надо сделать так, чтобы им было некуда возвращаться. Далее ваша задача — держать периметр», — сказала Савченко во время одного из зафиксированных разговоров. Отмечается, что общий объем материалов составляет 74 гигабайта информации. Совокупная продолжительность аудио- и видеоматериалов примерно трое суток. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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