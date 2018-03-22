|«Я предлагаю переворот», — опубликованы видеодоказательства того, что Савченко планировала госпереворот
|22.03.2018 13:41
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28-минутное видео прокрутили в сессионном зале, после чего пресс-служба ГПУ выложила его в сеть.
В ролике зафиксированы разговоры Савченко относительно перевозки оружия из ОРДЛО и о планах сменить власть в Украине.
«Я предлагаю переворот. Их надо убрать физически, всех и сразу за один день. Надо сделать так, чтобы они бежали. Меня меньше интересует не правительственный квартал, а больше их жилища. Надо сделать так, чтобы им было некуда возвращаться. Далее ваша задача — держать периметр», — сказала Савченко во время одного из зафиксированных разговоров.
Отмечается, что общий объем материалов составляет 74 гигабайта информации. Совокупная продолжительность аудио- и видеоматериалов примерно трое суток.
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