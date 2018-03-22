Если украинское правительство прекратит полноценно сотрудничать с Международным валютным фондом, гривна имеет все шансы девальвировать до 30 за доллар, тем самым снова отправив его за психологическую отметку. В таком случае вполне вероятно снова увидеть среднегодовой курс в 29 гривен за доллар.

Как сообщает со ссылкой на "", без совместной работы с Фондом возможна резкая девальвация. Так считает глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Без поддержки МФВ приостановится макрофинансовая помощь от Евросоюза, сотрудничество с Мировым банком, некоторые программы Европейского банка по реконструкции и развитию.

В результате, по оценкам Александра Паращия, получится, что страна может недополучить несколько миллиардов долларов, а курс может снизиться до 29-30 грн доллар. "Основной фактор – наши отношения с . Просто на "завязаны" большие ожидания по притоку валюты", - подчеркивает знаток.

С таким утверждением соглашается и исполнительный директор Международного фонда Блейзера . Экономист прогнозирует, что в 2018-м реально удержать курс до 30 грн/доллар к концу года.

Стоит отметить, что в Украине традиционно наблюдается негативное сальдо торгового баланса. Это значит, что мы импортируем товаров и услуг больше, чем экспортируем. А значит и тратим долларов больше, чем получаем. Для примера, по данным службы Государственной статистики, за январь этого года разница между суммой, которую мы получили, и суммой, которую потратили, составила 284,1 миллионов долларов.

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