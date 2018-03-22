«Простите меня»: задержанный боевик рассказал, зачем пошел воевать против украинцев (ВИДЕО) За оружие оператор-наводчик взялся осенью 2014-го в попытке заработать денег, когда приехал из Москвы из-за отсутствия работы. На Донбассе украинские военнослужащие задержали террориста российско-оккупационных войск, информирует svodka.net. Толкующего Романа Викторовича поймали на первой линии обороны. Он является уроженцем Енакиево Донецкой области 1979 года рождения. Террорист не имел каких-либо политических предпочтений, сообщает Военное телевидение Украины. За оружие оператор-наводчик взялся осенью 2014-го в попытке заработать денег, когда приехал из Москвы из-за отсутствия работы. Читайте: Российский журналист предсказал большую войну в Крыму (ВИДЕО) На видео террорист рассказал, почему пошел воевать за т.н. «ДНР» против украинских бойцов. «Я приехал из Москвы, а так на заводе работал. Из Москвы приехал в 2014 году. Все закрылось тогда, не можно было заработать денег… Я не думал, что оно все так надолго затянется. Та уже надоело, конечно. Хочется просто работать. Конечно, многие уже не хотят этим заниматься. Это явный факт. Слаживайте оружие. Хорош воевать. Сколько смертей… Все ж люди: есть хорошие, есть и плохие. Простите меня», – признался террорист.



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