|В Чехии шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе
|22.03.2018 13:51
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Количество пострадавших не уточняетсяНа химическом предприятии в чешском городе Кралупы-над-Влтавой произошел взрыв.
Фото: idnes.cz
Об этом сообщает Radio Praha .
Погибли по меньшей мере шесть человек, также есть пострадавшие, их количество пока не уточняется.
Химзавод, где произошел взрыв, принадлежит компании Unipetrol.
Напомним, в начале февраля в Восточном Китае произошел взрыв на химическом заводе , в результате один человек погиб, шестеро получили ранения, один пропал без вести.
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