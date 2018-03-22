Рада лишила нардепа Н.Савченко иммунитета и дала согласие на ее арест

Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за дозволение привлечь к уголовной ответственности на пленарном заседании в четверг проголосовали 291 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.

За согласие парламента на задержание и арест Н.Савченко проголосовали 277 и 268 народных депутатов соответственно.

Во время голосования Н.Савченко находилась в зале заседаний и наблюдала за процессом, после чего накинула на плечи пальто и покинула зал заседаний Верховной Рады и вышла на прилегающую к парламенту площадь Конституции, где собрались ее сторонники и противники. Там же она встретилась со своей сестрой Верой.

Голосованию парламентариев предшествовало выступление генерального прокурора Юрия Луценко соответствующих представлений, а также демонстрация на большом экране в зале заседаний видеоматериалов, собранных следователями и оперативниками в рамках расследования соответствующего уголовного производства. Также на заседании парламента во время рассмотрения представлений присутствовал руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

После выступления Ю.Луценко слово было предоставлено самой Н.Савченко. Народные депутаты внимательно слушали ее выступление практически в полной тишине, лишь изредка нарушая ее приглушёнными возгласами, демонстрируя свою реакцию на те или иные высказывания коллеги.

Далее выступили председатель Регламентного комитета Павел Пинзеник, а также представители фракций и групп Верховной Рады, которые озвучивали позицию их политформирований по данным представлениям. После их выступлений заключительное слово вновь было предоставлено Н.Савченко, за которым с итоговым словом вновь выступил Ю.Луценко.

Ранее в четверг Регламентный комитет Верховной Рады в своих выводах счёл законными, достаточными и обоснованными представления генерального прокурора о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко.

В ходе выступления на заседании комитета Ю.Луценко, в частности, заявил, что следствие располагает видеофиксацией изложения планов военного переворота в Украине, изложенного Н.Савченко и задержанным ранее руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. Тогда же генпрокурор анонсировал демонстрацию видеоматериалов, что впоследствии и было реализовано на экране за зале заседаний Верховной Рады во время рассмотрения представлений парламентариями.

Ю.Луценко в ходе заседания комитета также заявлял, что следствие располагает фактами участия представителей Российской Федерации в содействии Н.Савченко и В.Рубану в подготовке ими вооруженного госпереворота в Украине. "Мы имеем факты, которые доказывают участие Российской Федерации как врага Украинской державы, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к осуществлению террористического акта против высшего руководства страны, мирного населения украинской столицы с целью свержения конституционного строя", - сказал генпрокурор.

В частности, он сообщил, что следователи установили факты передачи военнослужащими ВС России оружия Н.Савченко и В.Рубану для совершения ими вооруженного госпереворота. Он также озвучил фамилии, позывные военнослужащих ВС РФ (в том числе одного – в звании полковника ВС РФ), а также украинские фамилии-прикрытия, под которыми они "работали" в ОРДЛО.

После этого председатель комитета Павел Пинзеник предоставил слово Н.Савченко, которая раскритиковала собранные Генпрокуратурой материалы. Кроме этого, нардеп заявила, что умышленно, зная о том, что украинские спецслужбы организовали наблюдение и сбор информации с целью ее компрометации, "подыгрывала" им и действительно составляла планы по нападению на Верховную Раду и по прочие незаконные действия.