Эксперты уверены, что в 2018 году Apple выпустит серию iPhone, которые будут дешевле, нежели iPhone X.

svodka.net/

Сейчас корпорация действительно задумалась над удешевлением своей продукции. Подтолкнул их к этому тот факт, что флагманский iPhone Х получился ну очень дорогим. , информирует svodka.net.

Поэтому в компании Apple взяли курс на выпуск бюджетных моделей смартфонов.

Таким образом, уже в 2018 году поклонники бренда смогут приобрести iPhone по более доступной цене.

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Есть в этом и минусы. Эксперты уверяют, что результатом удешевления станет отсутствие OLED-дисплея в новинке. Напомним, что именно экраны являются едва ли не главным показателем цены.

Также Apple намерена подыскать для производства гаджетов новых поставщиков деталей, которые согласятся делать поставки по более низким ценам. Это станет еще одним шагом к удешевлению любимых многими iPhone.

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