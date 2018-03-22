|Суд ЕС отказался отменить санкции, введенные против Ставицкого
|22.03.2018 13:59
|
Ставицкий обжаловал санкции, введенные против него Советом Европейского Союза в 2016 годуСуд Европейского Союза в четверг отказался отменять санкции против бывшего министра энергетики и угольной промышленности Януковиче Эдуарда Ставицкого.
Соответствующее решение суд принял в четверг, 22 марта. Эдуард Ставицкий обжаловал санкции, введенные против него Советом Европейского Союза в 2016 году. Своим решением суд отказался изымать его из санкционного списка ЕС и приказал Ставицкого возместить собственные юридические расходы и расходы Совета ЕС.
6 марта 2014 ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушения прав человека.
В марте этого года Совет Европейского Союза продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, одновременно был снят ограничения в отношении бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева.
В санкционный список вместе с Януковичем находятся экс-премьер Николай Азаров, прежний глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава АП Андрей Клюев, прежний заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, прежний первый вице- премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.