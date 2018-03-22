Ставицкий обжаловал санкции, введенные против него Советом Европейского Союза в 2016 году

Соответствующее решение суд принял в четверг, 22 марта. Эдуард Ставицкий обжаловал санкции, введенные против него Советом Европейского Союза в 2016 году. Своим решением суд отказался изымать его из санкционного списка ЕС и приказал Ставицкого возместить собственные юридические расходы и расходы Совета ЕС.

6 марта 2014 ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушения прав человека.

В марте этого года Совет Европейского Союза продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, одновременно был снят ограничения в отношении бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева.