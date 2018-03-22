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Рада сняла неприкосновенность с Савченко и разрешила ее арест
22.03.2018 14:00

Верховная Рада Украины во время заседания в четверг, 22 марта, разрешила привлечь народного депутата Надежду Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 народный избранник.

Таким образом следствие может привлечь нардепа к уголовной ответственности из-за подготовки терактов и государственного переворота.

Стоит отметить, что также депутаты разрешили поймать Савченко и арестовать.

Как сообщал svodka.net, в четверг, 22 марта, в Верховной Раде было продемонстрировано видео, на котором запечатлен разговор народного депутата Надежды Савченко с руководителем "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном о необходимости государственного переворота в стране с целью устранения действующей власти.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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