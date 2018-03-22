|В Чехии произошел взрыв на химзаводе: есть жертвы
|22.03.2018 14:00
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В Чехии на химзаводе Unipetrol Synthos 22 марта произошел взрыв, в результате чего погибли шесть сотрудников комбината.
ЧП произошло в городе Кралупи-над-Влтавоу близко от Праги. Количество пострадавших в результате взрыва уточняется, пишет .
К месту взрыва прибывают полиция и службы по чрезвычайным ситуациям, передает местное агентство новостей CTK.
Больница района Винограды в чешской столице, где есть ожоговый центр, объявила, что в чрезвычайном порядке готова принять пациентов.
Мэр Кралуп-над-Влтавой Петр Холек заявил, что, поскольку завод расположен далеко от центра городка, непосредственной угрозы жителям нет.
Unipetrol является лидирующим чешским производителем нефтехимических и агрохимических материалов.
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