В Чехии произошел взрыв на химзаводе: есть жертвы



В Чехии на химзаводе Unipetrol Synthos 22 марта произошел взрыв, в результате чего погибли шесть сотрудников комбината. ЧП произошло в городе Кралупи-над-Влтавоу близко от Праги. Количество пострадавших в результате взрыва уточняется, пишет . К месту взрыва прибывают полиция и службы по чрезвычайным ситуациям, передает местное агентство новостей CTK. Больница района Винограды в чешской столице, где есть ожоговый центр, объявила, что в чрезвычайном порядке готова принять пациентов. Мэр Кралуп-над-Влтавой Петр Холек заявил, что, поскольку завод расположен далеко от центра городка, непосредственной угрозы жителям нет. Unipetrol является лидирующим чешским производителем нефтехимических и агрохимических материалов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



обозрение результате что взрыва unipetrol чехии Теги: аналитика