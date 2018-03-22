Скандальный актер Алексей Панин, ранее назвавший Россию страной хамов, задолжал судебным приставам огромную суму.

Суд запретил Панину покидать страну, пока он не оплатит все штрафы, пишет со ссылкой на .

Всего долги Панина составляют два миллиона рублей (914 407 грн). Актер говорит, что он не может заплатить такую сумму.

Отмечается, что приставы запустили процедуру оценки его имущества, после чего оно будет выставлено на торги.

Но самому Панину удалось улететь в Италию. "Я нахожусь в Риме, в Италии. Вы там живете своей жизнью. Я не в курсе ваших дел в России. Мне въезд не запретили случайно? Я могу вернуться?" — цитирует актера российский Пятый канал.

Кстати, у Панина 51 неоплаченный штраф за нарушение правил вождения.

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