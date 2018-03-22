Ученые научили искусственный интеллект искать вирусы. В итоге было обнаружено почти 6 тыс. неизвестных вирусов.

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Исследователи решили, что искусственный интеллект может стать отличным помощником в изучении большого и ранее неизвестного разнообразия вирусов на нашей планете, информирует svodka.net.

Автором исследования стал Саймон Ру, вычислительный биолог из Объединенного института генома DOE в Уолнат-Крик, что в Калифорнии.

Обнаружение неизвестных вирусов – невероятно трудоемкое занятия. Ученые проводят поиск с помощью секвенирования ДНК (определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности) в образцах, найденных в разных местностях. Для идентификации вируса находят генетические подписи уже известных бактерий и вирусов. В итоге, этот метод провоцирует появление большого количества ошибок, ведь этот он предполагал массивный объем данных, в которых надо было обнаружить «иголку».

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Искусственному интеллекту огромные массивы информации – не помеха. Поэтому ему оказалось под силу найти почти 6 тыс. новых вирусов, передают новости технологий.

В рамках исследования Саймон Ру обучил компьютер идентифицировать обнаруженную генетическую последовательность вирусов, представляющих семейство Inoviridae. Ученый собрал большой массив геномных данных, а искусственный интеллект восстановил 10 тыс. генов и разделил их на группы. В результате, компьютером было отобрано 6 тыс. ранее неизвестных человечеству вирусов.

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