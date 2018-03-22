Представление ГПУ о даче согласия на привлечение внефракционного нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности поддержал 291 нардеп. По данным правоохранителей, Савченко планировала теракты Фото: ЧЕСНО / Twitter "За" проголосовал 291 нардеп, "против" – восемь.Представление о даче согласия на задержание поддержали 277 нардепов. Против проголосовало 11 парламентариев.Дачу согласия на арест Савченко поддержали 268 парламентариев, против выступило 10.После голосования нардеп вышла из здания Рады.15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В тот же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация.В ходе сегодняшнего заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия, спрятанного в мебели, на подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение, но Апелляционный суд Киева оставил Рубана под стражей.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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