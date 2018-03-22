Руководство английского клуба "Манчестер Юнайтед" приняло решение создать в следующем сезоне профессиональную женскую команду по футболу. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте клуба.

Стоит отметить, что Манчестер Юнайтед является единственным клубом в английской Премьер-лиге без женской команды. Однак в Футбольную ассоциацию Англии уже была подана заявка на включение в женскую Суперлигу. Поэтому, скорее только, команда со следующего сезона будет играть во втором дивизионе женской лиги. Местом базирования команды станет Солфрод.

"Женская команда "Манчестер Юнайтед" должна строиться на тех же принципах, что и мужская, предлагая футболистам своей академии путь на высший уровень футбола внутри клуба", - заявил исполнительный директор клуба Эд Вудворд.

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