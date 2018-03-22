"Конечная". Вышел тизер фильма с Марго Робби. Видео
22.03.2018 14:21
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнардовали тизер ленты
"Конечная". В центре сюжета – история двух киллеров, которым
предстоит выполнить очередной заказ. Встреча с девушкой по имени
Энни меняет их планы. Роли исполнили Марго Робби, Саймон Пегг,
Декстер Флетчер, Макс Айронс, Мэттью Льюис. Премьера фильма
запланирована на 11 мая 2018 года. | Лента выйдет 11 мая
2018 года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео:
Movieclips Trailers / YouTube