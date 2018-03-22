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"Конечная". Вышел тизер фильма с Марго Робби. Видео
22.03.2018 14:21
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнардовали тизер ленты "Конечная". В центре сюжета – история двух киллеров, которым предстоит выполнить очередной заказ. Встреча с девушкой по имени Энни меняет их планы. Роли исполнили Марго Робби, Саймон Пегг, Декстер Флетчер, Макс Айронс, Мэттью Льюис. Премьера фильма запланирована на 11 мая 2018 года.   | Лента выйдет 11 мая 2018 года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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