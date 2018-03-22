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Луценко: Мы догадываемся, кто кукловод антиукраинской деятельности
22.03.2018 14:25

Луценко: Мы догадываемся, кто кукловод антиукраинской деятельности

Луценко: Мы догадываемся, кто кукловод антиукраинской деятельности

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы Украины догадываются о том, кто стоит за организацией антиукраинской деятельности в стране, следовательно лишение депутатской неприкосновенности народного депутата Надежда Савченко – это только начало процесса борьбы с этими силами.

"Террористический дует Рубана – Савченко не является отдельным эпизодом. Уверен в том, что он координируется со всеми другими элементами антиукраинской деятельности, и Служба безопасности Украины, и военная прокуратура имеют главное задание – установить того кукловода, который заряжает листовками, деньгами, минами, гранатами портив Украинского государства", - сказал Ю.Луценко во время заключительного слова в Верховной Раде во время рассмотрения вопроса о снятии депутаткой неприкосновенности с Н.Савченко в четвег.

Он подчеркнул, что это только начало этого процесса, а не конец

"Мы догадываемся, кто этот кукловод потому что слышным тут лозунги так называемого "Украинского выбора", - заявил генпрокурор.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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