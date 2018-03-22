В Сети уже успели отреагировать на эту рекламу.

Российский лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлота», использовал в рекламе своих рейсов в Германию скандальный лозунг «На Берлин!», который изображен на самолете компании вместе с подписью «Надо брать!», информирует svodka.net.

Соответствующее изображение опубликовано на сайте компании.

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Надпись «На Берлин!» часто встречалась на советских танках во время Второй мировой войны. Также ее широко использовала российская пропаганда во время празднования 9 мая. Эти слова часто встречались в комбинации с печально известным лозунгом «Можем повторить!».

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В Сети уже успели отреагировать на эту рекламу.

«Утром подумал, хорошо что первый рейс АК «Победа» в Берлин не поставили на 8-е или 9-е мая. Точно не догадаются написать на борте что-то типа — «На Берлин!» Недооценил я парней. Гражданская авиация придумана, чтобы люди путешествовали, делали бизнес, торговали, смотрели мир, заводили новых друзей. Самолет гражданской авиакомпании с военной надписью это — полное дно», – говорит издатель Look at Media Алексей Амётов.

«На американском самолете… Еще бы фюзеляж в камуфляж перекрасили, идиоты», – замечает пользователь Facebook Иван Ващук.

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