За проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ в Крыму и Севастополе проголосовало 255 нардепов. В заявлении говорится, что результаты незаконного голосования в Крыму являются ничтожными "За" проголосовало 255 нардепов, "против" – никто."Организация оккупационной российской администрацией в рамках выборов президента Российской Федерации голосования на временно оккупированной территории Украины –- Автономной Республике Крым и городе Севастополь – является противоправной. Результаты этого незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий", – говорится в заявлении.Отмечается, что существенные ограничения избирательных прав граждан, создание неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, а также неправомерное зачисление более 1 млн голосов из временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь существенно искажают результаты голосования, ставя под сомнение их легитимность."Верховная Рада Украины призывает международное общество применять дополнительные санкции против Российской Федерации и персональные санкции (ограничения) к лицам, причастным к организации и проведению незаконного голосования на выборах президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также причастным к систематическим нарушениям основных прав и свобод человека на временно оккупированной территории Украины", – заявили в Раде.Новость дополняется... Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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