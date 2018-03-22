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Холодницкий подтвердил, что в его кабинете обнаружили жучок
22.03.2018 14:30
Холодницкий подтвердил, что в его кабинете обнаружили жучок
Подозревают представителей НАБУ
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли устройство, похожее на такой, который применяется для прослушивания.
Холодницкий подтвердил, что в его кабинете обнаружили жучок Фото: unian.ua

Об этом Холодницкий заявил в Брюсселе журналисту программы " Схемы ". 

"Было найдено аппарат, похожий на тот, который используется для прослушивания" , - заявил руководитель САП.

Он отметил, что не знает, кому принадлежит обнаружен 6 марта устройство, и сейчас ждет ответа на это у правоохранительных органов.

Также Холодницкий отметил, что информация о том, что жучок поставили представители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) является провокацией. 

Напомним, что  в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .

По информации "Украинской правды",  НАБУ и Генпрокуратура несколько недель  прослушивали  кабинет антикоррупционного прокурора.

Впоследствии д иректор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник  опроверг информацию  о прослушивании в кабинете Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.

 

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