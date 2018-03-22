|Холодницкий подтвердил, что в его кабинете обнаружили жучок
|22.03.2018 14:30
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Подозревают представителей НАБУРуководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли устройство, похожее на такой, который применяется для прослушивания.
Фото: unian.ua
Об этом Холодницкий заявил в Брюсселе журналисту программы " Схемы ".
"Было найдено аппарат, похожий на тот, который используется для прослушивания" , - заявил руководитель САП.
Он отметил, что не знает, кому принадлежит обнаружен 6 марта устройство, и сейчас ждет ответа на это у правоохранительных органов.
Также Холодницкий отметил, что информация о том, что жучок поставили представители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) является провокацией.
Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .
По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.
Впоследствии д иректор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник опроверг информацию о прослушивании в кабинете Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.