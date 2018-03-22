Служба безопасности Украины задержала депутата Верховной Рады Надежды Савченко в кулуарах парламента.

«На основании постановления Верховной Рады от 22 марта 2018 года о снятии с народного депутата неприкосновенности, даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в порядке ст.208 УПК Украины задерживаю вас по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 УК, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.109 УК, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112 УК, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 УК, а также ч.1 ст.258-3 УК», — объявил следователь и вручил ей памятку подозреваемого.

После этого он предложил пройти в Управление СБУ в Киеве.

«Мы пешком пройдемся?» — спросила она у следователя, на что он ответил, что ее увезут на авто.

«Лучше – пешком», — заявила нардеп. Следователь согласился и они вышли из здания и направились в СБУ.

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