Внефракционный нардеп Надежда Савченко после задержания направилась вместе со следователем в здание управления СБУ в Киеве и Киевской области. Савченко задержали в Раде Фото: pravda.com.ua После того, как нардепы дали согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко, она вышла на улицу, где пообщалась с митингующими, а также с мамой и сестрой Верой. Савченко перед задержанием поговорила с мамой. Фото: pravda.com.ua Депутат передала сестре свою Звезду Героя Украины, после этого вернулась в здание парламента."На основании постановления Верховной Рады от 22 марта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задерживаю вас по подозрению в совершении преступлений, предусмотреных ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, ч. 1 ст. 14, ч.2 ст. 28, ч 1. ст. 109 УКУ, ч.1. ст. 14, ч. 2 ст. 28 ст. 112 Уголовного кодекса, ч. 1. ст. 14, ч. 3 ст. 258 УКУ, а также ч. 1 ст. 258 с пометкой "3" УКУ. Предлагаю вам пройти со мной в управление СБУ в Киеве и Киевской области для составления протокола задержания и применения к вам мер, предусмотренных законодательством Украины", – сказал следователь СБУ Александр Томасяк.Савченко спросила: "Пешком пройдемся?"Следователь ответил: "На автомобиле". "А если пешком прогуляться?" – сказала депутат."Ну давайте пешком. Пойдемте", – ответил Томасяк.После этого Савченко в сопровождении следователя пешком отправилась у зданию управления СБУ. https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/2084812874869654/ 5 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.17 марта нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация.В ходе сегодняшнего заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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