ГПУ опубликовала ролик как Савченко обсуждает теракты в центре Киева - ВИДЕО Видео показали народным депутатам во время рассмотрения Радой вопроса снятия неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко Генеральная прокуратура Украины опубликовала видео как Надежда Савченко обсуждает теракты в центре Киева. Надежда Савченко. Фото: Обозреватель Внефракционный нардеп Надежда Савченко договаривалась о подготовке терактов в правительственном квартале в Киеве, в частности в здании Верховной Рады. Напомним, что Регламентный комитет Верховной Рады признал законным снятие с нее неприкосновенности , ее задержания и избрания ей меры пресечения в виде ареста. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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