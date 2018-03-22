|ГПУ опубликовала ролик как Савченко обсуждает теракты в центре Киева - ВИДЕО
|22.03.2018 14:38
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Видео показали народным депутатам во время рассмотрения Радой вопроса снятия неприкосновенности с нардепа Надежды СавченкоГенеральная прокуратура Украины опубликовала видео как Надежда Савченко обсуждает теракты в центре Киева.
Надежда Савченко. Фото: Обозреватель
Внефракционный нардеп Надежда Савченко договаривалась о подготовке терактов в правительственном квартале в Киеве, в частности в здании Верховной Рады.
Напомним, что Регламентный комитет Верховной Рады признал законным снятие с нее неприкосновенности , ее задержания и избрания ей меры пресечения в виде ареста.
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