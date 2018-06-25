На Парламентской ассамблее Совета Европы планируют обсудить вопрос беженцев, преследование представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне и принудительные браки в Европе. Сегодня стартует сессия ПАСЕ Фото: ЕРА Сегодня должны состояться выборы главы Ассамблеи.В ходе сессии члены ПАСЕ обсудят гуманитарную ситуацию беженцев в соседних с Сирией странах, вопрос внеочередной обработки заявление о предоставлении убежища, а также влияние внешних аспектов прав человека на миграционную политику Европейского союза.Ассамблея будет говорить о принудительных браках в Европе и балансе между интересами ребенка и необходимостью сохранить единство семьи.На повестке дня – преследование представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, уничтожение и преступный оборот культурного наследия.В пресс-службе отметили, что в Ассамблею поступил требование на срочные дебаты на тему "Угрозы здоровью и жизни украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму".Окончательную повестку должны утвердить 25 июня.Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба предупреждал, что сторонники возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы прилагают все возможные усилия, чтобы сорвать дебаты об украинских политзаключенных на летней сессии ПАСЕ.Сессия продлится до 29 июня Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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