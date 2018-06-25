На Парламентской ассамблее Совета Европы планируют обсудить вопрос
беженцев, преследование представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне и
принудительные браки в Европе. Сегодня стартует сессия ПАСЕ Фото:
ЕРА Сегодня должны состояться выборы главы Ассамблеи.В ходе сессии
члены ПАСЕ обсудят гуманитарную ситуацию беженцев в соседних с
Сирией странах, вопрос внеочередной обработки заявление о
предоставлении убежища, а также влияние внешних аспектов прав
человека на миграционную политику Европейского союза.Ассамблея
будет говорить о принудительных браках в Европе и балансе между
интересами ребенка и необходимостью сохранить единство семьи.На
повестке дня – преследование представителей ЛГБТ-сообщества в
Чечне, уничтожение и преступный оборот культурного наследия.В
пресс-службе отметили, что в Ассамблею поступил требование на
срочные дебаты на тему "Угрозы здоровью и жизни украинских
заключенных в Российской Федерации и оккупированном
Крыму".Окончательную повестку должны утвердить 25
июня.Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба
предупреждал, что сторонники возвращения России в
Парламентскую ассамблею Совета Европы прилагают все возможные
усилия, чтобы сорвать дебаты об украинских политзаключенных на
летней сессии ПАСЕ.Сессия продлится до 29 июня
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