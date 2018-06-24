Напомним, недавно Брэд Питт огласил, что не буде судится с Джоли по поводу опеки над детьми, поскольку не хочет всем этим процессом травмировать детей. Все права Брэд передал Джоли.

Однако, оказалось, что не все дети проявили желание жить с мамой и совсем не согласны с таким решением.

12-летний Пакс и 10-летняя Шайло хотят жить с отцом Брэдом Питтом.

Дело в том, что этим ребятам всегда больше нравилась компания отца, нежели матери и с ним у них более тесная эмоциональная связь.

Инсайдеры сообщают, что Анджели Джоли очень огорчена по этому поводу и чувствует, что может проиграть Питту борьбу за детей.

Кроме того, была информация о том, что развод Джоли и Питта очень повлиял на атмосферу в семье Дженнифер Энистон.

Также, были факты о том, что бывшая пара «Джолипиттов» затеяла массовую распродажу домов.

Писали о том, что друзья Питта ненавидят Анджелину Джоли.

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