В Государственной фискальной службе просят налогоплательщиков при получении писем внимательно испытывать достоверность электронных адресов отправителя. Значительное количество спам-рассылок писем зафиксировано 21 марта Фото: EPA Отмечается, что значительное количество спам-рассылок писем зафиксировано 21 марта. К уведомлениям якобы от ГФС прилагается файл, содержащий вредоносное программное обеспечение."Учитывая это, сообщаем, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службе", – сказано в сообщении. ГФС просит налогоплательщиков внимательно читать электронный адрес отправителя и испытывать его достоверность.27 июня 2017 года в Украине была зафиксирована масштабная кибератака, "вирус-вымогатель" парализовал работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях, почтовых службах, государственных учреждениях. Название вируса, шифрующего файлы на жестком диске всех компьютеров в зараженной сети, – Petya.A.В киберполиции Украины заявляли, что атака началась из-за обновлений программы электронного документооборота M.E.Doc. 28 июня об этом механизме заражения сообщили в Microsoft.Разработчики программы утверждали, что заявления киберполиции – ошибочны. Руководитель компании-разработчика M.E.Doc Олеся Линник сказала, что их программное обеспечение не распространяет вирус Petya и что сама компания пострадала от кибератаки.4 июля в киберполиции заявили, что разработчикам M.E.Doc могут предъявить обвинения в связи с распространением вируса.Только 5 июля представители M.E.Doc признали, что именно их программное обеспечение использовали для распространения "вируса-вымогателя" Petya. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что писем medoc гфс фискальной Теги: происшествия