"Россия никогда – повторяю, никогда - не согласится с тем, что Украина оторвалась от нее", - заявил генерал-полковник в отставке, прежний начальник Генерального штаба , прежний первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата, передает со ссылкой на .

"Наше противостояние и наша борьба за свою независимость только начинается. Все эти мирные инициативы – это только имитация мира. Этого мира не будет никогда. Россия будет строить политику таким образом, чтобы, пусть не сегодня, так через 10 лет, не через 10, так через 20 лет заставить Украину вернуться в лоно России", - предупредил генерал.

По его мнению, такова долгосрочная перспектива отношений Украины с Российской Федерацией.

"А краткосрочная перспектива зависит, прежде только, от Украины", - заверил Лопата.

"Если бы Украина показала России действенные шаги в вопросах экономического подъема, то даже простому россиянину стало бы бесспорно, что что-то в его стране делается не так. Они бы сказали: "Посмотрите, как рванула Украина – и по свободе слова, и по экономическим показателям. Значит, что-то мы делаем не то – обещали одно, а получается что-то другое".

Отвечая на реплику "Обозревателя" о том, что кремлевская пропаганда наверняка снивелирует все успехи Украины, что она и делает сейчас, генерал заверил: "Сегодня скрыть информацию невозможно. Даже уже живет интернетом. Как бы вы ни завуалировали правду, она пробьется, шила в мешке не утаишь, правда всегда найдет путь".

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