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Верховная Рада позволила привлечь Савченко к уголовной ответственности, задержать и арестовать ее. Фоторепортаж
22.03.2018 15:09
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  События

Верховная Рада позволила привлечь Савченко к уголовной ответственности, поймать и арестовать ее. Фоторепортаж

Вера Савченко покупает гранаты для сестры Нади. Фото: Hromadske.UA / Twitter Савченко на заседании регламентного комитета. Фото: pravda.com.ua Поддержать представление ГПУ пришел Луценко. Фото: Лариса Сарган / Twitter Гранаты Савченко на заседании комитета. Фото: pravda.com.ua На заседании комитета зачитали подозрение Савченко. Фото: Hromadske.UA / Twitter Савченко слушала Луценко, не двигаясь. Фото: Leshchenko / Twitter Фото: ЧЕСНО / Twitter Фото: ЧЕСНО / Twitter Фото: ЧЕСНО / Twitter Фото: ЧЕСНО / Twitter К Верховной Раде пришла мама Савченко (в центре). Фото: pravda.com.ua Савченко после объявления подозрения. Фото: pravda.com.ua Верховная Рада дала Под Верховной Радой митинговали за и против Савченко. Фоторепортаж У Администрации Президента прошла акция с требованием уволить главу Николаевской ОГА Савченко. Фоторепортаж В Раде установили металлоискатель, рентген и сейфы. Фоторепортаж В Пхенчхане завершилась зимняя Паралимпиада 2018. Фоторепортаж "Золотой" Путин, "ватник" и медведь с балалайкой. Националисты протестуют против выборов президента РФ под посольством в Киеве. Фоторепортаж В мире отметили День святого Патрика. Фоторепортаж В США состоялась забастовка школьников с требованием ужесточить продажу оружия. Фоторепортаж Президент Австрии Ван дер Беллен посетил Киев. Фоторепортаж "Рома" обыграла "Шахтер" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Фоторепортаж В результате крушения самолета в Непале погибло по меньшей мере 40 человек. Фоторепортаж "Национальный корпус" провел общий марш с националистами из Литвы в Вильнюсе. Фоторепортаж Украинские военные пожаловались на условия жизни на полигоне Широкий Лан. Фоторепортаж На автобазе в Днепропетровской области сгорело девять автобусов и восемь автомобилей. Фоторепортаж Во Львове провели конкурс двойников Тараса Шевченко. Фоторепортаж СБУ задержала Рубана и изъяла у него оружие и боеприпасы. Фоторепортаж  
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ДНЕВНИК НИНЫ ГЕРАСИМОВОЙ О ВОЙНЕ. ЧАСТЬ II

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне оцифровал часть своей коллекции, посвященной трагедии в урочище Бабий Яр. Эти материалы сотрудники музея собирали более 40 лет, и сейчас экспонатов – более трех тысяч. Жемчужина коллекции – дневник Нины Герасимовой, которая в 1941 году была студенткой Киевского политехнического института. "ГОРДОН" эксклюзивно представляет читателям его вторую часть без сокращений.      

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