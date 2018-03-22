Британско-украинский морской инфраструктурный форум проходит в Одессе

Первый британско-украинский морской инфраструктурный форум (Maritime Industries Forum) проходит в Одессе в четверг.

Как сообщила журналистам заместитель посла Великобритании в Украине Хелен Фейзи (Helen Fazey) на брифинге в четверг, британский бизнес видит значительные возможности для развития экспортных и импортных возможностей Украины и ее экономики в целом.

"Мы здесь, поскольку видим, что это очень большая возможность… У британских компаний очень большой опыт в этих вопросах - от проектирования портов до финансовых и правовых вопросов, а также вопросов безопасности. Мне очень приятно видеть большое количество британских компаний на этом форуме, и надеюсь, что это приведет к тесному сотрудничеству британских компаний с украинскими портами", - сказала она.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что морские порты страны – наиболее привлекательный актив для концессионных инвестиций в Украине.

Он добавил, что уже в мае-июне этого года Фонд госимущества Украины проведет тендер на "контейнерную часть порта "Черноморск", что положит начало развитию украинских портов в формате концессии.