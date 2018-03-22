Позвольте не согласиться с тем, что украинцы сами выбрали Савченко и сами виноваты, потому что хотели слепить себе героя. Ничего подобного! Если у вас нет амнезии, вы без труда вспомните массированную информационную бомбардировку Надей Савченко через соцсети и всевозможные СМИ.

Я понимаю, что в России пленную Савченко постоянно показывали по ТВ не случайно, а того же Сенцова российские каналы тупо игнорировали. Ничего удивительного в этом нет — у российских СМИ было задание кремлевского карлика, которое они четко и дисциплинированно выполнили. А в Украине разве тоже ФСБ долбили информацией о Наде Савченко, как будто других пленных и захваченных не было?

Вспомните, история того же Сенцова с самого начала куда более прозрачна и однозначна, чем подвиги Савченко в АТО. Кстати, о реальных действиях Савченко в АТО открыто говорили сослуживцы Нади. Они пытались докричаться о ее далеком от героизма попадании в плен, о жертвах, которые случились по вине девушки Нади, но их голоса тонули в хорошо оплаченном информационном шуме. Кто-то игнорировал информацию сознательно, чтобы не спугнуть потенциальных рекламодателей Нади, кто-то из предпочитал молчать из конформистских соображений.

Заказчикам информ-бомбардировки, воспевающей Надю, было плевать на Сенцова и прочих пленных и заложников российских захватчиков — в их судьбу деньги не вкладывались. Помните Діда Свирида с его программами на радио, которые начинались и заканчивались здравицами Савченко? Я помню. Помните в этих программах упоминания о ком-то, кроме бесконечных мантр о Наде? Я вот не помню. Причем у меня нет претензий к автору образа Діда. Как знать, может если бы не деньги за Надю, то и самой программы в эфире не было бы. Я привел ее как пример одного из элементов этой информ-бомбардировки.

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Нужно отдавать себе отчет, что сегодняшняя Савченко со всем ее феерическим бредом — это продукт пиар-технологов, созданный и раскрученный за очень большие деньги. Вопрос лишь в том, кто эти деньги платил и понимал ли плативший, что создает не героиню, а кадавра «модель человека неудовлетворенного желудочно», как у Стругацких в их «Понедельнике». Кто был профессором Выбегаллой?

Ответ на первый вопрос мы знаем: не зря Юлия Владимировна уступила Савченко свой номер 1 в предвыборном списке. Теперь Тимошенко и Савченко разводят глаза по плечам: «Не виноватая я, она сама пришла». Они обе нам пытаются сказать: «Бачили очі, що купували — їжте, хоч повилазьте». Но именно Тимошенко купила дополнительные голоса избирателей, всучив взамен за парламентские ништяки порченый товар.

Вопрос о понимании Тимошенко, как творца кадавра-Нади, данном случае не важен. Во-первых, Юлия Владимировна не раз доказывала, что готова с чертом вступить в сговор ради достижения цели. А во-вторых, мы в ответе за тех, кого приручаем, а особенно, за чудищ, которых создаем.

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