28 февраля было обнародовано решение Стокгольмского суда по транзитному спору. Суд постановил, что «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору.

Российский «Газпром» 21 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по поставке газа, информирует svodka.net.

«Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно — по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибках», — говорится в сообщении «Газпрома».

Также отмечается, что 7 ноября 2017 года «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) заявление об оспаривании промежуточного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по поставке и его частичной отмене.

В рамках спора о поставках газа в Украину «Газпром» добивался взыскания с «Нафтогаза» просроченной задолженности за газ, поставленный в 2013-2014 годах, а также штрафа за недобор газа по правилу take or pay («бери или плати») на общую сумму в $56 млрд. В декабре Стокгольмский суд обязал украинскую компанию выплатить «Газпрому» лишь $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года). Вдобавок арбитры освободили «Нафтогаз» от обязательства закупать у «Газпрома» по правилу take or pay по 52 млрд куб. м. в год, сократив объем закупок до 5 млрд куб. м.

Читайте: Украина уже взыскала с "Газпрома" более 100 миллионов

28 февраля было обнародовано решение Стокгольмского суда по транзитному спору. Суд постановил, что «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору.

Таким образом, по результатам двух вердиктов «Газпром» остался должен «Нафтогазу Украины» около $2,6 млрд.

6 марта «Газпром» объявил, что до конца месяца подаст апелляцию и на решение арбитража по транзитному спору с «Нафтогазом Украины».

Читайте: Теоретически "Газпром" может не выполнять решение Стокгольмского арбитража, - политолог Алексашенко

Сводка.нет - Новости Украины и Мира