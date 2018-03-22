Отец бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, который погиб в Лондоне от отравления полонием, Вальтер Литвиненко изменил свои показания на противоположные после того, как предприниматель Борис Березовский отказался давать ему деньги, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" публицист, ученый и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб. Гольдфарб: Луговой – убийца Литвиненко. Это установлено в открытом суде на основании улик Фото: ЕРА Александ Гольдфарб."На Западе слова Литвиненко-старшего и Лугового не имеют никакого значения. И меня тоже не волнует, что они говорят. Моя репутация за пределами РФ никоим образом не задета. Вальтер Литвиненко пять лет назад произносил тоже самое на российском телевидении. Почему сейчас повторяет? Луговой, как известно, сделал с "НТВ" фильм о Литвиненко. Сейчас они пытаются противопоставить что-то британским обвинениям в отравлении Скрипаля. У них такой способ контрпропаганды. На Западе в это никто не верит. Луговой – убийца Литвиненко. Это установлено в открытом суде на основании улик. Луговой оставил за собой полониевый след в двух местах, где Литвиненко никогда не был, в том числе в гостинице. Как только он выедет за пределы РФ его арестуют по обвинению в убийстве. Поэтому не удивительно, что он переводит стрелки", – отметил собеседник.Он подчеркнул, что в свое время Вальтер Литвиненко предал сына."Вальтер Литвиненко – человек довольно низких моральных качеств. Это очень печальная история: он бросил Сашу, когда тому было два года, и появился только, когда сын стал взрослым. После отравления, он приехал в Лондон и несколько лет доил Березовского. Когда Березовский прекратил давать деньги, он поскандалили, уехал в Россию и поменял свои слова на противоположные. Что ему за это дали, – вопрос. Отец предал сына", – сказал Гольдфарб.20 марта во время программы "Пусть говорят", которая вышла на "Первом канале", Вальтер Литвиненко заявил, что его сына отравил биохимик Алекс Гольдфарб.Расследование и суд по делу Литвиненко длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также Путиным. Исполнителями убийства признали Лугового и Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко.В марте 2018 года власти Британии заподозрили Кремль в покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Путин назвал такие предположения "полной чушью". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки литвиненко что вальтер это гольдфарб Теги: мир