



Відомий шоумен, журналіст та телеведучий Анатолій Анатоліч, який нещодавно вдруге став батьком, похвалився новим татуюванням, яке зробив в честь своєї дружини.



Світлину з татуюванням, яке багато шанувальників охрестили "дитячими каракулями" він виклав в Інстаграмі. На малюнку зображена дзига (рос.- "юла").



"На тату мене завжди надихають важливі події і люди в моєму житті. Для мене все тату - це символізм, тобто не просто малюнки. Кожне з них багато значить для мене. А моє останнє татуювання я присвятив своїй дружині - Юлі. Ми живі тільки в русі, як у дзиґи, коли зупиняємося і падаємо. Звичайно, це якийсь привіт Юлі і справі її життя", - говорить Анатолій.





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