Фейсбук — отличный инструмент, чтобы поддерживать связь с родными и близкими, делиться фотками и узнавать, у кого что в жизни происходит.

Конечно, номинально это бесплатный сервис, но за всё приходится платить свою цену, предостерегает со ссылкой на и

Пользуясь фейсбуком, вы предоставляете компании Цукерберга массу информации о себе, которая потом продаётся рекламщикам.

Большинство людей забывают, что, скачивая приложение или входя на какой-нибудь сайт через ФБ-аккаунт, они дают компаниям дозволение смотреть на свой профиль.

А ваш профиль содержит кучу личных сведений, в том числе часто ваш мейл, телефон, опыт работы и текущее местонахождение.

Если вас беспокоит безопасность ваших личных данных на фейсбуке, вы можете сделать одно из двух:

1. Отказаться от такой добровольной слежки.

2. Найти список компаний, имеющих доступ к вашему аккаунту, и отредактировать его.

Второй шаг, который показывает, сколько информации вы сообщаете компаниям, о которых, скорее только, давно забыли, может быть довольно пугающим, если вы не выполняете его регулярно.

Но начнём с первого — он проще.

1. Нажмите на стрелочку в правом верхнем углу фейсбука.

2. Выберите «Настройки».

3. Выберите пункт «Реклама».

4. В каждом разделе «Рекламы» нажмите «Редактировать».

5. Здесь вы увидите, как ваш профиль используется, чтобы показывать рекламу другим людям. В этом гипотетическом примере моим друзьям показывают рекламу какого-то магазина, который я лайкнул.

6. Это легко исправить: выберите «Никто», затем «Закрыть». Изменения сохранятся.

7. Теперь расправимся с приложениями. Для этого понадобится копнуть чуть глубже. Щёлкните на вопросительный знак в верхнем правом углу.

8. Здесь есть пункт «Проверка конфиденциальности», который выдаст вам такого синего динозаврика.

9. Но мы советуем снова перейти в меню «Настройки».

10. Теперь выберите слева раздел «Приложения».

11. Это самый шокирующий момент: перечень приложений всех компаний, которые отслеживают вас на фейсбуке. Как видите, я открыл доступ к своему аккаунту 141 компании. Обязательно нажмите «Показать все», чтобы увидеть полный список.

12. Список такой длинный, что даже в уменьшении 50% они не помещаются на экран.

13. Подведите курсор к одному из приложений. Появятся две опции: изменить настройки приложения или вообще удалить его, чтобы оно не имело доступа к вашему аккаунту.

14. Например, Яндекс знает мой возраст, электронный адрес и даже день рождения.

15. А Yahoo! ведёт себя ещё наглее!

16. Разобравшись со списком компаний, пролистните в самый низ страницы. Тут есть другие опции — мы выделили две самых важных. Вы можете использовать фейсбук для анонимного входа в игры. Но мы также советуем зайти в раздел «Приложения, используемые другими».

17. Здесь вы увидите все данные, которые видят ваши друзья — а также все приложения, которыми ваши друзья пользуются!

18. Уберите галочки, если не хотите делиться этой информацией с кучей компаний.

Вот и всё! Готово!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира