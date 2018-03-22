|Как узнать, кто именно следит за вами в Фейсбуке, и запретить это (фото)
|22.03.2018 15:19
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Фейсбук — отличный инструмент, чтобы поддерживать связь с родными и близкими, делиться фотками и узнавать, у кого что в жизни происходит.
Конечно, номинально это бесплатный сервис, но за всё приходится платить свою цену, предостерегает со ссылкой на и
Пользуясь фейсбуком, вы предоставляете компании Цукерберга массу информации о себе, которая потом продаётся рекламщикам.
Большинство людей забывают, что, скачивая приложение или входя на какой-нибудь сайт через ФБ-аккаунт, они дают компаниям дозволение смотреть на свой профиль.
А ваш профиль содержит кучу личных сведений, в том числе часто ваш мейл, телефон, опыт работы и текущее местонахождение.
Если вас беспокоит безопасность ваших личных данных на фейсбуке, вы можете сделать одно из двух:
1. Отказаться от такой добровольной слежки.
2. Найти список компаний, имеющих доступ к вашему аккаунту, и отредактировать его.
Второй шаг, который показывает, сколько информации вы сообщаете компаниям, о которых, скорее только, давно забыли, может быть довольно пугающим, если вы не выполняете его регулярно.
Но начнём с первого — он проще.
1. Нажмите на стрелочку в правом верхнем углу фейсбука.
2. Выберите «Настройки».
3. Выберите пункт «Реклама».
4. В каждом разделе «Рекламы» нажмите «Редактировать».
5. Здесь вы увидите, как ваш профиль используется, чтобы показывать рекламу другим людям. В этом гипотетическом примере моим друзьям показывают рекламу какого-то магазина, который я лайкнул.
6. Это легко исправить: выберите «Никто», затем «Закрыть». Изменения сохранятся.
7. Теперь расправимся с приложениями. Для этого понадобится копнуть чуть глубже. Щёлкните на вопросительный знак в верхнем правом углу.
8. Здесь есть пункт «Проверка конфиденциальности», который выдаст вам такого синего динозаврика.
9. Но мы советуем снова перейти в меню «Настройки».
10. Теперь выберите слева раздел «Приложения».
11. Это самый шокирующий момент: перечень приложений всех компаний, которые отслеживают вас на фейсбуке. Как видите, я открыл доступ к своему аккаунту 141 компании. Обязательно нажмите «Показать все», чтобы увидеть полный список.
12. Список такой длинный, что даже в уменьшении 50% они не помещаются на экран.
13. Подведите курсор к одному из приложений. Появятся две опции: изменить настройки приложения или вообще удалить его, чтобы оно не имело доступа к вашему аккаунту.
14. Например, Яндекс знает мой возраст, электронный адрес и даже день рождения.
15. А Yahoo! ведёт себя ещё наглее!
16. Разобравшись со списком компаний, пролистните в самый низ страницы. Тут есть другие опции — мы выделили две самых важных. Вы можете использовать фейсбук для анонимного входа в игры. Но мы также советуем зайти в раздел «Приложения, используемые другими».
17. Здесь вы увидите все данные, которые видят ваши друзья — а также все приложения, которыми ваши друзья пользуются!
18. Уберите галочки, если не хотите делиться этой информацией с кучей компаний.
Вот и всё! Готово!