|Савченко отвели в следственный изолятор СБУ
|22.03.2018 15:23
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Народного депутата Украины Надежду Савченко, подозреваемую в подготовке террористических актов, отвели в следственный изолятор Службы безопасности Украины, пишет РБК-Украина.
Стоит отметить, что после снятия депутатской неприкосновенности Савченко вручили подозрение в подготовке терактов и государственного переворота, после чего задержали.
Как сообщал svodka.net, Верховная Рада Украины во время заседания в четверг, 22 марта, разрешила привлечь народного депутата Надежду Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 народный избранник.
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