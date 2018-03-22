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Савченко отвели в следственный изолятор СБУ
22.03.2018 15:23

Народного депутата Украины Надежду Савченко, подозреваемую в подготовке террористических актов, отвели в следственный изолятор Службы безопасности Украины, пишет РБК-Украина.

Стоит отметить, что после снятия депутатской неприкосновенности Савченко вручили подозрение в подготовке терактов и государственного переворота, после чего задержали.

Как сообщал svodka.net, Верховная Рада Украины во время заседания в четверг, 22 марта, разрешила привлечь народного депутата Надежду Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 народный избранник.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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