Американская трансгендерная телезвезда Кейтлин Дженнер обнародовала фото, сделанное после операции. Кейтлин Дженнер: Всегда используйте солнцезащитный крем! Фото: caitlynjenner / Instagram "Недавно мне пришлось удалить какое-то солнечное повреждение на носу. Всегда используйте солнцезащитный крем!" – написала она. I recently had to get some sun damage removed from my nose. PSA- always wear your sunblock! Публикация от Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) 20 Мар 2018 в 11:04 PDT Кейтлин Дженнер ранее была мужчиной Брюсом Дженнером. Он родился 28 октября 1949 года. Брюс Дженнер занимался спортом, стал олимпийским чемпионом по легкой атлетике.Модели Кендалл и Кайли Дженнер – дочери Брюса Дженнера от бизнесвумен Крис Дженнер. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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