Вера Савченко ждет реакции международных партнеров Украины на действия властей в отношении своей сестры Надежды

Вера Савченко ожидает реакции международных партнеров Украины, в первую очередь США, на последние действия украинской власти в отношении задержанной ранее правоохранителями ее сестры, внефракционного народного депутата Надежды Севченко.

"Хочу посмотреть на реакцию тех людей, которые боролись за нее (за Н.Савченко – ИФ), представителей США, так как именно они говорили с (президентом РФ Владимиром - ИФ) Путиным. Не (лидер организации "Украинский выбор – Право народа" Виктор – ИФ) Медведчук, не (президент Украины Петр – ИФ) Порошенко, или какая либо тетушка. Именно они (США – ИФ) говорили, и именно тогда Путин прогнулся. Я хочу посмотреть реакцию этих людей на действия нашей коррумпированной власти", - сказала В.Савченко журналистам в четверг днем у здания Управления Службы безопасности Украины по Киеву и области, куда перед этим прибыла задержанная Н.Савченко.

При этом она выразила предположение, что западные партнеры Украины, "мягко говоря, наверное, удивлены".

"Еще год назад наши западные партнеры заявляли (премьеру Владимиру – ИФ) Гройсману и Порошенко, что "ваша коррупция уничтожает вашу страну сильнее российской агрессии". С тех пор ни один (коррупционер - ИФ) ни сел, никого не арестовали, ситуация не изменилась", - добавила В.Савченко.