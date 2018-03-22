Верховная Рада приняла постановление «О заявлении Верховной Рады Украины относительно непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины – Автономной Республике Крым и городе Севастополь».

Как передает УНИАН, за это решение проголосовали 255 народных депутатов.

Верховная Рада призвала международное общество применять дополнительные санкции против Российской Федерации и персональные санкции (ограничения) — против лиц, причастных к организации и проведению незаконного голосования во время выборов президента РФ во временно оккупированных Крыму и Севастополе, а также причастных к систематическим нарушениям основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированной территории Украины.

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В заявлении сказано, что организация оккупационной российской администрацией в рамках выборов президента РФ голосования в Крыму является противоправным. «Результаты этого незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий. Они также никоим образом не могут свидетельствовать или каким-то образом быть использованы как показания любого изменения статуса временно оккупированных территорий Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополь, определенного Конституцией и законами Украины», — говорится в заявлении.

В заявлении сказано, что существенные ограничения избирательных прав граждан в ходе избирательного процесса в РФ, создания неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, о которых говорится в предварительных выводах Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также неправомерное зачисление свыше 1 миллиона голосов из временно оккупированных Крыма и Севастополя существенно искажают результаты голосования на выборах президента РФ в целом, закономерно ставя под сомнение их легитимность.

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