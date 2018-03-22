Четыре года в гавани: сеть ужаснула набережная в Ялте По теме: Пользователей интернета ужаснули новые фотографии набережной в Ялте (оккупированный Российской Федерацией Крым). Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым" в , передает ‏"Ялта. Жемчужина Крыма. Четыре года в гавани. Возрождение", - говорится в подписи к фото. "Крым, родной, не ходи послезавтра на выборы! Поставь "НЕТ" Путину! Возвращайся домой! Мы тебя обогреем и исцелим. Все простим друг другу и заживем как раньше! Во что Россия превратила море? Затопила в 2014 свои ржавые корыта, чтобы наши корабли не ушли, наперла вам ядерные боеголовки. Мрак", "И это набережная, центр и единственное место, где гуляют возле моря люди", "В каждом городе России, в каждом районе, в каждом садике и школе можно увидеть эту примечательную черту из разбитого бетона и стали как напоминание о могуществе и силе не сдающегося совка", - пишут в интернете.











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