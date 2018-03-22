Волонтеры привезли сено для теплой подстилки и мелкую рыбу и курятину

Птицы пытаются спасаться от морозов на свалке города Новояворовск - туда они прилетели в поисках пищи, пишет " Общественное ".

Волонтеры привезли сено для теплой подстилки и мелкую рыбу и курятину. Деньги на спасение аистов собрали в соцсети Фейсбук - за сутки украинцы перечислили общественной инициативе "Аист" около 50000 гривен.