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Украинцы определили свои самые любимые мессенджеры, - исследование
22.03.2018 15:49
Украинцы определили свои самые любимые мессенджеры, — исследование

Лидером в Украине является Viber с долей 85%, далее в рейтинге находятся Facebook Messenger – 45%, Skype — 33% пользователей, WhatsApp — 20% и Telegram — 11%.

Большинство владельцев смартфонов, а точнее 91%, в Украине пользуется мессенджерами. Об этом говорится в исследовании Агентства мобильного маркетинга LEAD9 при участии Киевского Международного Института Социологии, информирует svodka.net.

Как отмечается, украинцы все более активно используют мессенджеры, а потребление мобильного интернета из расчета на одного пользователя уже превысило потребление десктопного трафика и продолжает расти.

При этом, лидером в Украине является Viber с долей 85%, далее в рейтинге популярности у украинских пользователей находятся Facebook Messenger — 45% опрошенных, Skype — 33% пользователей, WhatsApp — 20% и Telegram — 11%.



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