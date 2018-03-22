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Мужчина, задержанный со взрывчаткой в киевском метро жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса партии Саакашвили - Антон Геращенко
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22.03.2018 15:49
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На фото, сделанных в офисе партии Михаила Саакашвили, фигурирует
гражданин Гресик, которого Гресик обведен красным кружком Фото:
Антон Геращенко / Facebook Фамилия задержанного – Гресик, он
1990 года рождения, уточнил нардеп."Гражданин Гресик был замечен во
время массовых акций протеста осенью 2017 года у Верховной Рады,
некоторое время жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса
партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили", – написал он.По данным
Геращенко, следователи обратятся к руководству партии с запросом о
задержанном."Думаю, правда о том, что этот человек хотел сделать
сегодня с 200 граммами взрывчатки в Киеве, нужна всем", – добавил
депутат.
https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1661834290569258
Утром 22 марта в киевском метро полицейские задержали
пассажира, который вез в рюкзаке 100-граммовую тротиловую шашку,
100 г пластида и детонаторы.
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