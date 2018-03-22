Пока не известно, когда состоится судебное заседание

"Только арест. Статья не предусматривает альтернативы", - сообщил представитель ведомства, информируют " Украинские новости".

При этом, по его словам, пока не известно, когда состоится судебное заседание по избранию меры пресечения - в четверг или в другой день.

Напомним, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности , задержание и арест Надежды Савченко. Впоследствии нардепу сообщили о подозрении и задержали.