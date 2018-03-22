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Генпрокуратура хочет просить суд арестовать Савченко без альтернативы залога
22.03.2018 15:50
Генпрокуратура хочет просить суд арестовать Савченко без альтернативы залога
Пока не известно, когда состоится судебное заседание
Генеральная прокуратура намерена просить суд избрать меру пресечения для депутата Верховной Рады Надежды Савченко в виде содержания под стражей без альтернативы залога.
Генпрокуратура хочет просить суд арестовать Савченко без альтернативы залога Фото: radiosvoboda.org

"Только арест. Статья не предусматривает альтернативы", -  сообщил представитель ведомства, информируют " Украинские новости".

При этом, по его словам, пока не известно, когда состоится судебное заседание по избранию меры пресечения - в четверг или в другой день.

Напомним, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности , задержание и арест Надежды Савченко. Впоследствии нардепу сообщили о подозрении и задержали.

Как сообщила на своей странице в Facebook товарищ по партии и пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко, к Савченко после задержания не пускают адвоката.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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