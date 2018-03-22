Актер Маколей Калкин, известный как Кевин Маккаллистер из "Один дома", рассказал о том, как он потерял девственность, пишет MovieWeb .

"Мне было 15 лет. Я думаю, это был для меня самый низкий порог, наиболее ранний возраст, в котором я бы это сделал. Это не было чем-то отвратительным или странным. Мы планировали сделать это", - рассказал актер.

Он также признался, что в тот момент он думал, все ли делает правильно, а после секса послушал "Белый альбом" группы The Beatles.

Как сообщал svodka.net, американские ученые проанализировали отношения более чем 1100 супругов и нашли фактор, который влияет на качество секса .

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