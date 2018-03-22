Поклонницы украинского артиста уже давно активно интересуются тем, как же выглядит его любимая женщина. Однако, Владимир Зеленский тщательно оберегает свою личную жизнь, практически никогда не публикуя совместные фото со своей женой Еленой.

Кроме того, знаток признается, что и сама жена строго запрещает ему публиковать в своих микрооблоках ее снимки. Однако, увидеть как выглядеть таинственная Елена Зеленская все-же можно, довольно лишь немного внимательнее полистать страничку ее знаменитого мужа в Instagram, информирует svodka.net.

Напомним, Владимир и Елена поженились в 2003 году, а вот знакомы супруги еще со школы: они учились в параллельных класах. К слову, Елена Зеленская является автором Студии квартал 95. Супруги воспитывают двоих детей: 13-летнюю Александру и 4-летнего Кирилла.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира